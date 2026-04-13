Florac Trois Rivières

CONCERTS

Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

En tête d’affiche, le duo Antes & Madzes livre un hip-hop incisif et sans concession. Entre autodérision, regard critique et portraits de territoires souvent oubliés, ils bousculent les clichés avec une écriture affûtée et actuelle. Leur dernier projet Merci de rien confirme une identité forte, entre humour et lucidité.

L’association Loz Pot’ Assos et Odec Production vous proposent une soirée dédiée aux musiques hip-hop avec trois groupes aux univers complémentaires, pour un moment énergique et engagé.

En tête d’affiche, le duo Antes & Madzes livre un hip-hop incisif et sans concession. Entre autodérision, regard critique et portraits de territoires souvent oubliés, ils bousculent les clichés avec une écriture affûtée et actuelle. Leur dernier projet Merci de rien confirme une identité forte, entre humour et lucidité.

La soirée se poursuit avec Vices & Versets, duo de rap old school formé en 2024. Porté par MizR et Aeswan, le projet mêle introspection, critique sociale et réflexion philosophique à travers une écriture soignée et des productions exigeantes.

En ouverture, Las Quadra propose un hip-hop brut et technique. Le groupe délivre une énergie scénique intense, entre rimes travaillées et messages engagés. .

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 75 61 37 66

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English :

Headlining the show, the duo Antes & Madzes deliver incisive, uncompromising hip-hop. Between self-mockery, a critical eye and portraits of often-forgotten territories, they shake up clichés with their sharp, contemporary writing. Their latest project, Merci de rien, confirms their strong identity, a blend of humor and lucidity.

L’événement CONCERTS Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-04-13 par Conseil Départemental