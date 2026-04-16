Florac Trois Rivières

STAGE DE CLOWN

Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

Prochain stage de clown de week-end qui aura lieu à Florac Trois Rivières (48), les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mai prochains. En pension complète. 3 jours de découverte ou de redécouverte du clown. Avec Jean-Baptiste Valeur

Prochain stage de clown de week-end qui aura lieu à Florac Trois Rivières (48), les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mai prochains.

En pension complète.

3 jours de découverte ou de redécouverte du clown.

Avec Jean-Baptiste Valeur

Au programme

Descriptif:

– Mise en route de l’outil corporel par le yoga et le jeu.

– Ouverture au concret et au sensoriel, par la prise de conscience de soi et la simplification des mécanismes de l’esprit.

– Lâcher-prise ; musculation de l’imagination ; accélération des mécanismes du plaisir de la fantaisie, liée à l’exercice du costume et du nez.

– Exploration ludique des champs d’expression clownesque au travers du jeu et de l’improvisation, libre ou dirigée. .

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 50 75 57 59

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English :

The next weekend clown workshop will take place in Florac Trois Rivières (48), on Friday May 15, Saturday May 16 and Sunday May 17. Full board. 3 days of clown discovery or rediscovery. With Jean-Baptiste Valeur

L’événement STAGE DE CLOWN Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes