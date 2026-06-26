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CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Florac Trois Rivières

CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Florac Trois Rivières

CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Florac Trois Rivières mercredi 5 août 2026.

Adresse
33 Avenue Jean Monestier
Ville
48400 Florac Trois Rivières
Département
Lozère
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
5 5 Enfant

Florac Trois Rivières

CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Projection du film Le Chant des forêts à 21h à la Genette verte à Florac.
Le chant des forets
France, 2026, 1h34
De Vincent Munier
Documentaire

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent.
Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Avec une patience infinie, une humilité, Munier rappelle la nécessité d’habiter le monde autrement que par un techno-solutionnisme illusoire.
Pour que le chant des forêts ne devienne pas le chant du cygne d’une planète agonisante.
Un film intime, contemplatif, d’une puissance émotionnelle ahurissante, d’une beauté sidérante, et cette beauté est réelle.   .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40 

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English :

Screening of the film Le Chant des for%EAts at 9:00 p.m. at La Genette Verte in Florac.

L’événement CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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