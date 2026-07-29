SOIRÉE VIGNERONNE DÉGUSTATION DE VINS ET PROJECTION FILM La genette verte Florac Trois Rivières

Informations pratiques

Florac Trois Rivières

SOIRÉE VIGNERONNE DÉGUSTATION DE VINS ET PROJECTION FILM

La genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Film documentaire vigneron suivi d’une dégustation de vin locaux en présence de la réalisatrice.

18h projection du film la couleur des larmes à la Genette Verte en présence de la réalisatrice prix libre

Un film d’Hélène Bassas

Documentaire 1h30

Sur le territoire de l’Occitanie, la culture de la vigne apparaît à la période antique et s’implante irrémédiablement. Elle façonne encore aujourd’hui les paysages. Mais au fil des ans et des aléas de l’Histoire, cette culture a été profondément transformée les ravages du phylloxéra, la mécanisation accrue des vignobles et le recours de plus en plus important à tout un arsenal technologique et chimique pour produire ont induit cette métamorphose. Le film propose de donner à voir et à entendre la trajectoire de trois vignerons qui se sont émancipés du modèle viticole imposé par l’industrialisation des productions. Pour Alain, Didier, Simon, cultiver la vigne se fait dans le respect du vivant et la transmission des savoirs. Le legs d’une terre riche, respectée est au cœur de leurs engagements.

20h Dégustation avec les producteurs et grignote/tapas à la guinguette de la Pompe (soirée Pompette !)

Evènement organisé par l’association des vigneron-nes d’ici les Vignes Hautes

Partenaires Cinéco Communauté de Communes GCC la Pompe films des deux rives .

La genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 41 87 44 95 okania@free.fr

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English :

A documentary film about winemaking, followed by a tasting of local wines in the presence of the director.

L’événement SOIRÉE VIGNERONNE DÉGUSTATION DE VINS ET PROJECTION FILM Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes