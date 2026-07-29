FISH DREAM SPECTACLE CIRQUE AÉRIEN ET VIOLONCELLE Place du Beurre Florac Trois Rivières
jeudi 6 août 2026 · Place du Beurre · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
FISH DREAM SPECTACLE CIRQUE AÉRIEN ET VIOLONCELLE
Place du Beurre Florac Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Fish Dream // Spectacle Cirque aérien et violoncelle // Tout public, 45 minutes
Fish Dream // Spectacle Cirque aérien et violoncelle // Tout public, 45 minutes
Une acrobate et un violoncelliste s’accompagnent dans un monde fantastique, où la plongée intérieure s’exprime par les corps et accords d’un cirque aérien en musique.
Blasé par sa vie insipide, un violoncelliste farfelu se réfugie dans sa musique et son imagination et se retrouve face à face avec… Un monde onirique et étrange, où ses fantasmes chimériques, propulsés par sa musique, se matérialisent, devant ses yeux et dans ses oreilles. Est-ce que tout cela se passe seulement dans sa tête? Où se situe la frontière entre le rêve et la réalité ? .
Place du Beurre Florac Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Fish Dream // A circus and cello performance // For all ages, 45 minutes
L’événement FISH DREAM SPECTACLE CIRQUE AÉRIEN ET VIOLONCELLE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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