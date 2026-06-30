CONFÉRENCE AUX TEMPS DES PREMIERS ÉLEVEURS DU NÉOLITHIQUE Maison du Site UNESCO Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

CONFÉRENCE AUX TEMPS DES PREMIERS ÉLEVEURS DU NÉOLITHIQUE

Maison du Site UNESCO 23 ter avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Mais qui le premier, a eu l’idée d’élever des animaux ? C’était quand, et surtout… pour quoi faire ? Et en quoi cela nous concerne-t-il encore aujourd’hui ? En compagnie de Mariette EMILE, guide conférencière, partez pour un étonnant voyage dans le temps, sur les traces de nos ancêtres, les premiers éleveurs.

Mais qui le premier, a eu l’idée d’élever des animaux ? C’était quand, et surtout… pour quoi faire ? Et en quoi cela nous concerne-t-il encore aujourd’hui ?

En compagnie de Mariette EMILE, guide conférencière, partez pour un étonnant voyage dans le temps, sur les traces de nos ancêtres, les premiers éleveurs. .

Maison du Site UNESCO 23 ter avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

But who was the first to come up with the idea of raising animals? When did that happen, and—most importantly—why? And how does this still affect us today? Join Mariette EMILE, a conference guide, on an amazing journey through time, following in the footsteps of our ancestors, the first livestock breeders.

L’événement CONFÉRENCE AUX TEMPS DES PREMIERS ÉLEVEURS DU NÉOLITHIQUE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes