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AGENDA · Hauteville-sur-Mer

Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils Hauteville-sur-Mer

mercredi 25 novembre 2026 · Hauteville-sur-Mer

Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
34 Avenue de l'Aumesle
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 16:00:00
fin : 2026-11-25

Date(s) :
2026-11-25

Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. Dès 3 ans.
Les 25 et 28 novembre.   .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils

L’événement Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

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