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Toutes les séances de mai

Les Aristochats



à partir de 5 ans – projection suivie d’un débat

Mercredi 06 mai à 15h

Paris, 1910. Adélaïde de Bonnefamille décide de léguer toute sa fortune à sa chatte Duchesse et ses trois chatons. Son majordome, qui pensait hériter, abandonne alors la petite famille loin de sa maison. O’Malley, un séduisant chat de gouttière, la sauve de ce mauvais pas et lui fait découvrir la bohême parisienne.

Un classique de Walt Disney à redécouvrir absolument !

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Ma vie de courgette

à partir de 8 ans – projection suivie d’un débat

Mercredi 13 mai à 15h

Courgette, c’est un surnom bizarre, mais on y tient quand c’est notre mère qui nous l’a donné. Au foyer où il arrive, Courgette fait la connaissance d’autres enfants un peu comme lui, parfois durs au dehors mais tendres à l’intérieur. Dans cet apprentissage de la vie, voire du bonheur, les enfants découvrent l’amitié et même l’amour.

Une merveille d’émotions en stop motion.

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Les Demoiselles de Rochefort

à partir de 6 ans

Mercredi 20 mai à 15h

Deux sœurs jumelles, qui enseignent la musique et la danse à Rochefort, rêvent de faire carrière à Paris et de rencontrer le grand amour. L’arrivée d’une troupe de forains leur laisse entrevoir la possibilité d’exaucer leurs vœux.

Un duo haut en couleurs dans cette comédie musicale admirablement rythmée par la musique et les chansons de Michel Legrand.

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En avant

à partir de 8 ans – projection suivie d’un débat

Mercredi 27 mai à 15h

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

Un film méconnu des studios Pixar, qui célèbre l’amour fraternel.

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Avant-première: Capitaine Jim

à partir de 6 ans – projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Dimanche 31 mai à 16h

Jim, un jeune dauphin naïf, prend les commandes d’un sous-marin « inversé » rempli de poissons et d’eau salée. Cap sur Las Vegas, censée abriter les eaux claires de leurs rêves. Mais le voyage s’annonce plus agité que prévu…

En avant-première, 4 épisodes de la série dont un épisode spécial sur les origines de cette drôle d’expédition !

Projection suivie d’une rencontre avec Fred Martin (réalisateur de la série), d’activités et de cadeaux à gagner et d’un goûter.

En partenariat avec le studio Xilam et France TV

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Du printemps jusqu’à l’été, autour de films pleins de tendresse et de joie, les CinéKids s’emparent d’une thématique tout autant quotidienne qu’affectueuse : les sœurs et frères.

Du mercredi 06 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

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