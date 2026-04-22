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Sous nos pieds, tout un monde vivant ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Sous nos pieds, tout un monde vivant ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Sous nos pieds, tout un monde vivant ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Maison du Jardinage et du Compostage

Adresse : 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p>inscription en ligne</p>

À l’occasion de la Journée
internationale de la Terre, plongez dans la vie du sol. Découvrez les petits
habitants qui travaillent sous nos pieds et apprenez à reconnaître les lombrics.

Il est aussi possible de reconnaitre les différents types de sols, nous vous montrerons les techniques utilisées pour le faire.

Au printemps, pratiquez les bons gestes du jardinier(ère), en travaillant et préservant la faune du sol, pour obtenir de beaux légumes d’ été ! Ceci est possible grâce à un travail écologique du sol. Nous vous invitons à découvrir ces techniques.

Atelier pratique : comment préserver la vie du sol ?
Le vendredi 24 avril 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit

inscription en ligne

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T18:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T15:30:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature


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