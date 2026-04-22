Sous nos pieds, tout un monde vivant ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Sous nos pieds, tout un monde vivant ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 24 avril 2026.
À l’occasion de la Journée
internationale de la Terre, plongez dans la vie du sol. Découvrez les petits
habitants qui travaillent sous nos pieds et apprenez à reconnaître les lombrics.
Il est aussi possible de reconnaitre les différents types de sols, nous vous montrerons les techniques utilisées pour le faire.
Au printemps, pratiquez les bons gestes du jardinier(ère), en travaillant et préservant la faune du sol, pour obtenir de beaux légumes d’ été ! Ceci est possible grâce à un travail écologique du sol. Nous vous invitons à découvrir ces techniques.
Atelier pratique : comment préserver la vie du sol ?
Le vendredi 24 avril 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit
inscription en ligne
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T18:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T15:30:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature
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