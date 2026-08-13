Informations pratiques

Montpellier

CINÉMA 24 HOUR PARTY PEOPLE

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Un film de Michael Winterbottom, dans le cadre du cycle Traces urbaines cultures alternatives à l’écran

Cycle Traces Urbaines cultures alternatives à l’écran

À travers ce cycle de projections, nous vous proposons d’explorer ces contre-cultures qui ont façonné des imaginaires puissants et profondément contemporains. Le cinéma devient ici un terrain d’observation sensible et engagé il capte les gestes, les luttes, les esthétiques et les récits de celles et ceux qui vivent, transforment et réinventent le monde à la marge… jusqu’à parfois en déplacer le centre.

1er film 24 Hour Party People

Anthony Wilson assiste à un concert des Sex Pistols. Totalement inspiré par ce renouveau musical, il crée le label indépendant, Factory Records.

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant.

Durée du film 117 minutes .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : CINÉMA 24 HOUR PARTY PEOPLE

A film by Michael Winterbottom, as part of the Urban Traces: Alternative Cultures on Screen series

L’événement CINÉMA 24 HOUR PARTY PEOPLE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES