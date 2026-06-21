Cinéma à Bretoncelles 2 séances Salle des Fêtes Bretoncelles
samedi 24 avril 2027 · Salle des Fêtes · Bretoncelles
Informations pratiques
Bretoncelles
Cinéma à Bretoncelles 2 séances
Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-24 18:00:00
fin : 2027-04-24
Date(s) :
2027-04-24
18H film destiné au jeune public 20H30 film tout public Programmation en cours. Pratique à la salle des fêtes ouverture bar et animation à 19h30. Une organisation de la commune de Bretoncelles en partenariat avec l’association Halem Théâtre et la Ligue de l’Enseignement Normandie. .
Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles 61110 Orne Normandie
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English : Cinéma à Bretoncelles 2 séances
L’événement Cinéma à Bretoncelles 2 séances Bretoncelles a été mis à jour le 2026-08-14 par OT CdC Coeur du Perche
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