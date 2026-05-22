Bretoncelles

Rando Du paysage à l’insolite

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-09-12

Découvrir les paysages insolites autour de Bretoncelles.

Ateliers animés par Priscilla TRABAC, sur inscription à la Galerie du Bout du Pré (Territoire et Photographie). .

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86 galerieduboutdupre@gmail.com

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English : Rando Du paysage à l’insolite

L’événement Rando Du paysage à l’insolite Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CdC Coeur du Perche