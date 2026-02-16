Festival Praaaaah ! 4ème édition

Bretoncelles Orne

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Une rencontre de fanfares locales et plus lointaines, qui se partagent la scène d’un lieu différent à chaque édition des champs ou des grands jardins de particuliers sur les communes de Sablons-sur-Huisne, Bretoncelles, Moutiers-au-Perche…

C’est le festival qui déménage ! Le lieu pour 2026 reste à définir.

Les fanfares alternent et s’enchaînent pendant 6 heures.

Restauration et buvette sur place. Prix libre. Public familial.

Organisé par l’association Les Pousses Solidaires Bretoncelles en transition. .

Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 73 91 09 34

