Bugeat

Cinéma à Bugeat Chers parents

Place du champ de Foire Bugeat Corrèze

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:10:00

Date(s) :

2026-06-05

Film de Emmanuel Patron, avec André Dussollier, Miou-Miou, Arnaud Ducret.

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot !

Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.

Durée 1h26 .

Place du champ de Foire Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34

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English : Cinéma à Bugeat Chers parents

L’événement Cinéma à Bugeat Chers parents Bugeat a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze