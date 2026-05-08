Cinéma à Bugeat Chers parents Bugeat
Cinéma à Bugeat Chers parents Bugeat vendredi 5 juin 2026.
Bugeat
Cinéma à Bugeat Chers parents
Place du champ de Foire Bugeat Corrèze
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:10:00
Date(s) :
2026-06-05
Film de Emmanuel Patron, avec André Dussollier, Miou-Miou, Arnaud Ducret.
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot !
Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.
Durée 1h26 .
Place du champ de Foire Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34
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English : Cinéma à Bugeat Chers parents
L’événement Cinéma à Bugeat Chers parents Bugeat a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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