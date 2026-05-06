Bugeat

The Race Raid orientation expert

Espace 1000 Sources Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les 27 et 28 juin, les équipes de 2 ou 4 participants devront enchaîner plus de 100 km d’épreuves mêlant stratégie, endurance et esprit d’équipe. Au programme course d’orientation, packraft, VTT, trail, nage en eau libre et plusieurs sections surprises typiques des grands raids aventure.

Le départ et l’arrivée des deux étapes se feront à Bugeat, à l’Espace 1000 Sources, excellent partenaire de jeu pour les sports outdoor. Les parcours mèneront les équipes à travers les sites emblématiques de la Corrèze forêts profondes, lacs, rivières et vestiges du patrimoine local.

Entre navigation fine, gestion de l’effort et transitions rapides, ce raid grandeur nature promet une immersion totale dans l’univers du raid aventure longue distance.

Que vous soyez sportif confirmé ou équipe d’aventure, rejoignez l’aventure THE R.A.C.E 2026 et vivez un moment inoubliable en Corrèze ! .

Espace 1000 Sources Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 16 53 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Race Raid orientation expert

L’événement The Race Raid orientation expert Bugeat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze