Cinéma à Bugeat Compostelle Salle du Foyer Rural Bugeat

Bugeat

Cinéma à Bugeat Compostelle

Salle du Foyer Rural Place du champ de Foire Bugeat Corrèze

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17 22:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Film de Yann Samuell, avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey .

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie.

Durée 1h54 .

Salle du Foyer Rural Place du champ de Foire Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34

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English : Cinéma à Bugeat Compostelle

L’événement Cinéma à Bugeat Compostelle Bugeat a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze