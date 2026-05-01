Bugeat

Cinéma à Bugeat Un été à la ferme

Place du champ de Foire Bugeat Corrèze

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:30:00

fin : 2026-05-27 22:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Film documentaire de Hugo Willocq

La ferme de ses parents a toujours été un terrain de jeux idéal pour Paul. Cet été, il a 12 ans. Il est bien assez grand pour aider son père, qui lui confie certaines tâches, mais aussi ses inquiétudes. C’est la fin de l’insouciance, et peut-être, un passage de relais…

Séances

Durée 1h20 .

Place du champ de Foire Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34

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English : Cinéma à Bugeat Un été à la ferme

L’événement Cinéma à Bugeat Un été à la ferme Bugeat a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze