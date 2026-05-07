Cinéma à St Amans La Maison des femmes Salle des fêtes Lauzerte

Lauzerte

Cinéma à St Amans La Maison des femmes

Salle des fêtes Allée de Ruppé Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Ciné à Lauzerte, salle tournesol de la salle des fêtes

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Salle des fêtes Allée de Ruppé Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 quercimages@laposte.net

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English :

Ciné à Lauzerte, salle tournesol de la salle des fêtes

L’événement Cinéma à St Amans La Maison des femmes Lauzerte a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy