Cinéma à St Amans La Maison des femmes Salle des fêtes Lauzerte
Cinéma à St Amans La Maison des femmes Salle des fêtes Lauzerte jeudi 4 juin 2026.
Lauzerte
Cinéma à St Amans La Maison des femmes
Salle des fêtes Allée de Ruppé Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Ciné à Lauzerte, salle tournesol de la salle des fêtes
.
Salle des fêtes Allée de Ruppé Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 quercimages@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ciné à Lauzerte, salle tournesol de la salle des fêtes
L’événement Cinéma à St Amans La Maison des femmes Lauzerte a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
À voir aussi à Lauzerte (Tarn-et-Garonne)
- Soirée Cornet au Café du Commerce Café du Commerce Lauzerte 7 mai 2026
- Apéro concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte 10 mai 2026
- Apéro concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte 17 mai 2026
- Découverte des plantes sauvages des rues Lauzerte 23 mai 2026
- Apéro concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte 24 mai 2026