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Cinéma à St Amans La Maison des femmes Salle des fêtes Lauzerte

Cinéma à St Amans La Maison des femmes Salle des fêtes Lauzerte jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Allée de Ruppé

Ville : 82110 Lauzerte

Département : Tarn-et-Garonne

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 3 3 3 Tarif réduit

Lauzerte

Cinéma à St Amans La Maison des femmes

Salle des fêtes Allée de Ruppé Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:30:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Ciné à Lauzerte, salle tournesol de la salle des fêtes
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Salle des fêtes Allée de Ruppé Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59  quercimages@laposte.net

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English :

Ciné à Lauzerte, salle tournesol de la salle des fêtes

L’événement Cinéma à St Amans La Maison des femmes Lauzerte a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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