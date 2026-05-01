Soirée Cornet au Café du Commerce Café du Commerce Lauzerte

Lauzerte

Soirée Cornet au Café du Commerce

Café du Commerce 5 Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Soirée Cornet au Café du Commerce à Lauzerte

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Café du Commerce 5 Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 76 78 62 96 donovan.lecommerce@gmail.com

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English :

Cornet evening at Café du Commerce in Lauzerte

L’événement Soirée Cornet au Café du Commerce Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy