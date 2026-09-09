Informations pratiques

Obernai

Cinéma Amadeus

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre de l’année Mozart, initiée par l’EMMDD, le cinéma 13e sens programme le film ‘Amadeus’ autour de la vie de Mozart. Ce film américain de Miloš Forman, sorti en 1984, a reçu l’Oscar du meilleur film.

Dans le cadre de l’année Mozart, initiée par l’Ecole de Musique d’Obernai, le cinéma 13e sens Scène & Ciné programme le film ‘Amadeus’ autour de la vie de Mozart.

Amadeus est un film américain réalisé par Miloš Forman, sorti en 1984, et repris en 2002 dans une version rallongée de vingt minutes. L’histoire s’inspire librement d’une courte pièce de Pouchkine, Mozart et Salieri (1830).

Le film est nommé pour 53 prix et en reçoit 40, dont huit Oscars (incluant l’Oscar du meilleur film), quatre British Academy Film Awards, quatre Golden Globes, un César et un DGA Award. En 1998, l’American Film Institute a classé Amadeus 53e sur son top 100 des films. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 contact@13esens.com

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English :

As part of the Mozart Year, launched by the EMMDD, the 13e Sens cinema is screening the film *Amadeus*, which tells the story of Mozart’s life. This American film by Miloš Forman, released in 1984, won the Oscar for Best Picture.

L’événement Cinéma Amadeus Obernai a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme d’Obernai