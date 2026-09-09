Collecte de sang Obernai
vendredi 11 septembre 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Collecte de sang
rue de Sélestat Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 16:00:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Juste une heure pour sauver une vie ! Acte bénévole avec les donneurs de la région. Septembre en or tous ensemble contre les cancers pédiatriques !
Le don de sang est indispensable pour sauver de nombreuses vies. Les besoins des malades sont constants 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France. Chaque don est précieux, car il permet de sauver 3 vies !
Septembre en or tous ensemble contre les cancers pédiatriques !
Prenez RENDEZ-VOUS ICI
Après le don de sang, collation offerte. .
rue de Sélestat Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 7 50 07 68 03 dondusang.obernai@gmail.com
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English :
Just one hour to save a life! A volunteer initiative with donors from the region. Golden September: Let’s all come together to fight pediatric cancers!
L’événement Collecte de sang Obernai a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme d’Obernai
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