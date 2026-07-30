Informations pratiques

Obernai

L’heure musicale Récital d’orgue avec Thimotée Bour-Malher

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 16:30:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert d’orgue avec Thimotée Bour-Malher, jeune organiste alsacien, qui poursuit ses études au Conservatoire de Bruxelles et de Paris.

L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert d’orgue, avec Thimotée Bour-Malher.

Thimotée Bour-Malher., jeune alsacien, poursuit ses études au Conservatoire de Bruxelles et de Paris. Au programme, des oeuvres romantiques allemandes et françaises. .

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr

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English :

The Association Les Amis de l’Orgue Merklin invites you to an organ concert featuring Thimotée Bour-Malher, a young organist from Alsace who is currently studying at the conservatories in Brussels and Paris.

L’événement L’heure musicale Récital d’orgue avec Thimotée Bour-Malher Obernai a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme d’Obernai