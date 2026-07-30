L’heure musicale Récital d’orgue avec Thimotée Bour-Malher Obernai
dimanche 13 septembre 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
L’heure musicale Récital d’orgue avec Thimotée Bour-Malher
rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 16:30:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert d’orgue avec Thimotée Bour-Malher, jeune organiste alsacien, qui poursuit ses études au Conservatoire de Bruxelles et de Paris.
L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert d’orgue, avec Thimotée Bour-Malher.
Thimotée Bour-Malher., jeune alsacien, poursuit ses études au Conservatoire de Bruxelles et de Paris. Au programme, des oeuvres romantiques allemandes et françaises. .
rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr
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English :
The Association Les Amis de l’Orgue Merklin invites you to an organ concert featuring Thimotée Bour-Malher, a young organist from Alsace who is currently studying at the conservatories in Brussels and Paris.
L’événement L’heure musicale Récital d’orgue avec Thimotée Bour-Malher Obernai a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme d’Obernai
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