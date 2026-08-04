AG Buffet gourmand et balade champêtre du CSC Arthur Rimbaud Obernai
samedi 12 septembre 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
AG Buffet gourmand et balade champêtre du CSC Arthur Rimbaud
2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
A 10h AG extraordinaire à 10h30 AG ordinaire du CSC Arthur Rimbaud, suivies d’un buffet gourmand et d’une balade champêtre proposés par l’équipe salariée dans le cadre de la journée de solidarité.
Save the date à 10h assemblée générale extraordinaire à 10h30 assemblée générale ordinaire du CSC Arthur Rimbaud, suivies d’un buffet gourmand et d’une balade champêtre proposés par l’équipe salariée dans le cadre de la journée de solidarité.
Informations au 03 88 95 01 24 et info@cscarimbaud.com .
2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com
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English :
At 10:00 a.m., Special General Meeting 10:30 a.m.: Regular General Meeting of the Arthur Rimbaud Student Council, followed by a gourmet buffet and a countryside walk organized by the staff as part of Solidarity Day.
L’événement AG Buffet gourmand et balade champêtre du CSC Arthur Rimbaud Obernai a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme d’Obernai
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