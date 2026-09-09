Cinéma Festival Play It Again Obernai

Informations pratiques

Obernai

Cinéma Festival Play It Again

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-17 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:45:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-20 2026-09-24

Les films d’hier dans les cinémas d’aujourd’hui. Festival national organisé par l’ADRC consacré au cinéma de patrimoine. Redécouvrez des films emblématiques !

Organisé par l’ADRC avec le soutien du CNC, le festival Play It Again ! est un rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine en région.

Grande fête du cinéma, Play It Again ! est aussi un moment de partage et d’échanges, avec de nombreuses animations, du blind test au ciné-concert, en passant par des rencontres avec des experts et les cinéastes d’aujourd’hui.

Chaque année, de nombreuses personnalités viennent à la rencontre des spectateurs Alex Lutz, Jean-Jacques Annaud, Dominique Blanc, Michel Hazanavicius, Dominik Moll, Coline Serreau, Darius Khondji… autant de rencontres qui permettent de découvrir les coulisses de la création de films qui ont marqué l’histoire du cinéma.

Présent dans plus de 200 cinémas sur tout le territoire, Play It Again ! est le seul festival dédié au patrimoine à s’adresser à l’ensemble des publics jeune et moins jeune, cinéphile aguerri ou néophyte curieux, des petites villes ou des grandes agglomérations.

S’émerveiller, décrypter les images et partager un regard neuf sur les films d’hier tel est le programme porté par le festival.

Cette année, votre cinéma d’Obernai participe à cet événement national et vous propose trois classiques

– LE NOM DE LA ROSE de Jean-Jacques Annaud (en VOST) // Jeudi 17 septembre à 18h00

– LES TONTONS FLINGUEURS de Georges Lautner // Dimanche 20 septembre à 17h00

– KNOCK de Guy Lefranc // Jeudi 24 septembre à 18h00 .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 contact@13esens.com

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English :

Classic Films from Yesterday in Today’s Theaters. A national festival organized by the ADRC dedicated to heritage cinema. Rediscover iconic films!

L’événement Cinéma Festival Play It Again Obernai a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme d’Obernai