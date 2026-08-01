Informations pratiques

Obernai

Exposition De Rienzo Family

Place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-09-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Venez découvrir cette exposition familiale, collaborative, avec un mélange de matières, dans des univers différents !

Venez découvrir cette exposition familiale, collaborative, avec un mélange de matières, dans des univers différents ! .

Place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

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English :

Come discover this family-friendly, collaborative exhibition featuring a mix of materials across different themes!

L’événement Exposition De Rienzo Family Obernai a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme d’Obernai