Exposition De Rienzo Family Obernai
mercredi 26 août 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Exposition De Rienzo Family
Place du Beffroi Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-09-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Venez découvrir cette exposition familiale, collaborative, avec un mélange de matières, dans des univers différents !
Venez découvrir cette exposition familiale, collaborative, avec un mélange de matières, dans des univers différents ! .
Place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr
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English :
Come discover this family-friendly, collaborative exhibition featuring a mix of materials across different themes!
L’événement Exposition De Rienzo Family Obernai a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme d’Obernai
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