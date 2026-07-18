Informations pratiques

Obernai

Micro-Folie Collection Normandie

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-10-10 17:30:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-10-10

Un territoire entre mémoire, mer et modernité

Issue de 42 musées labellisés Musée de France , la Collection Normandie rassemble 400 œuvres couvrant l’archéologie, les Beaux-Arts, le patrimoine ethnographique et industriel.

De l’Antiquité à la période contemporaine, elle met en lumière la richesse et la diversité d’un territoire marqué par son littoral, son histoire maritime, ses paysages et ses traditions. Cette sélection témoigne de la vitalité culturelle normande et de la transmission de ses savoirs.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, elle permet aux visiteurs de s’installer et de découvrir, à leur rythme, la sélection du jour. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

A land of memory, sea and modernity

L’événement Micro-Folie Collection Normandie Obernai a été mis à jour le 2026-07-16 par Parc de la Léonardsau