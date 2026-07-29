Informations pratiques

Obernai

Exposition des Artistes Libres d’Alsace

Rempart Monseigneur Freppel Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

12 artistes investiront les lieux avec leurs dernières créations personnelles sur une large palette de techniques, avec une œuvre qui, d’une manière ou d’une autre, le représente.

Les Artistes Libres d’Alsace osent ‘l’Art en Grand’ !

12 artistes investiront les lieux avec leurs dernières créations personnelles sur une large palette de techniques.

Au cœur de l’exposition ont été rassemblées les œuvres des artistes qui, cette année, ont été invités à voir l ’art en grand . Un titre qui ne parle pas de dimensions, mais d’ampleur intérieure. Car ici, le grand n’est pas une question de format, mais de présence, d’engagement, d’identité.

Chaque artiste est invité à présenter une œuvre qui, d’une manière ou d’une autre, le représente. Une œuvre comme un autoportrait élargi ; un geste, une matière, un symbole, une émotion, un fragment de soi. L’œuvre porte quelque chose d’essentiel, de fondateur, de sincère.

Il en résulte un kaléidoscope artistique révélant les personnalités des exposants. .

Rempart Monseigneur Freppel Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 66 23 35 marlene.trautmann@orange.fr

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English :

Twelve artists will take over the venue with their latest personal creations, spanning a wide range of techniques, each featuring a work that, in one way or another, represents them.

L’événement Exposition des Artistes Libres d’Alsace Obernai a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme d’Obernai