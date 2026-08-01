Informations pratiques

Obernai

Visite guidée nocturne Les maisons alsaciennes

place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-21 21:45:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Décryptez la composition et l’évolution des maisons à pan de bois au fil des siècles, ainsi que la symbolique que les bâtisseurs, véritables artistes, ont voulu transmettre au travers des colombages.

Cette visite guidée en français, sur les secrets de construction des maisons alsaciennes, vous permettra de décrypter la composition et l’évolution des maisons à pan de bois au fil des siècles. Découvrez la symbolique que les bâtisseurs, véritables artistes, ont voulu transmettre au travers des colombages.

Inscription EN LIGNE ICI et à l’office de tourisme. .

place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Decipher the composition and evolution of half-timbered houses over the centuries, as well as the symbolism that the builders, true artists, wanted to convey through the half-timbering.

L’événement Visite guidée nocturne Les maisons alsaciennes Obernai a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme d’Obernai