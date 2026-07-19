Micro-Folie Collection Sport Obernai
vendredi 14 août 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Micro-Folie Collection Sport
1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:30:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-10-04
Quand le sport devient patrimoine et création
Labellisée Olympiade Culturelle, la Collection Sport propose une lecture inédite de l’histoire du sport à travers 250 œuvres issues de 20 institutions partenaires, en collaboration avec le Musée national du Sport. Elle retrace l’évolution des disciplines sportives, de leurs origines antiques à leurs expressions contemporaines.
Objets emblématiques, tenues historiques, figures légendaires telles que Michael Jordan, Suzanne Lenglen ou Usain Bolt, moments mythiques et symboles collectifs composent une sélection qui dépasse la seule performance. Le sport y apparaît comme un vecteur d’émancipation, de valeurs et d’émotions partagées, notamment à travers l’histoire de la place des femmes dans les compétitions.
Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, cette collection permet aux visiteurs de parcourir cette rencontre entre art, corps et mouvement. .
1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13
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English :
When sport becomes heritage and creation
L’événement Micro-Folie Collection Sport Obernai a été mis à jour le 2026-07-16 par Parc de la Léonardsau
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