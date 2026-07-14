Micro-Folie Collection Notre-Dame de Paris Obernai
vendredi 21 août 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Micro-Folie Collection Notre-Dame de Paris
1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-10-17 17:30:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-10-17
Un monument au cœur de l’histoire et de la création
Consacrée à l’un des monuments les plus emblématiques du patrimoine français, la Collection Notre-Dame de Paris retrace l’histoire de la cathédrale depuis sa construction au XIIe siècle jusqu’au chantier de restauration engagé après l’incendie de 2019.
Elle explore à la fois l’architecture gothique, les grands événements historiques qui s’y sont déroulés, son rayonnement artistique et littéraire, ainsi que les savoir-faire mobilisés pour sa reconstruction. Peintures, archives, objets liturgiques, représentations artistiques et documents contemporains composent une sélection riche et plurielle.
Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, cette collection invite les visiteurs à plonger dans l’histoire et la renaissance d’un monument universel. .
1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13
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English :
A monument at the heart of history and creation
L’événement Micro-Folie Collection Notre-Dame de Paris Obernai a été mis à jour le 2026-03-24 par Parc de la Léonardsau
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