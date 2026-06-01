Cinéma Animus Femina Camarès
Cinéma Animus Femina Camarès vendredi 12 juin 2026.
Camarès
Cinéma Animus Femina
Camarès Aveyron
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Tarif normal
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Projection dans le cadre de Forêt en Fête en présence d’Eliane Delatour, réalisatrice.
Ours, loups, bouquetins, bisons…sous un soleil d’hiver. Un rêve ancien reprend souffle avec 4 femmes qui tentent de réparer les liens rompus entre humains, animaux et territoires.
Téléchargez le Programme complet 7 .
Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening as part of Forêt en Fête in the presence of director Eliane Delatour.
L’événement Cinéma Animus Femina Camarès a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Camarès (Aveyron)
- Journée du savoir faire Camarès 8 août 2026
- Nuit au Château Camarès 14 août 2026
- Hommage à Marie Rouanet Camarès 22 août 2026