Camarès

Cinéma Animus Femina

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Tarif normal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Projection dans le cadre de Forêt en Fête en présence d’Eliane Delatour, réalisatrice.

Ours, loups, bouquetins, bisons…sous un soleil d’hiver. Un rêve ancien reprend souffle avec 4 femmes qui tentent de réparer les liens rompus entre humains, animaux et territoires.

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Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

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English :

Screening as part of Forêt en Fête in the presence of director Eliane Delatour.

L’événement Cinéma Animus Femina Camarès a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)