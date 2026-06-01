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Cinéma Animus Femina Camarès

Cinéma Animus Femina Camarès

Cinéma Animus Femina Camarès vendredi 12 juin 2026.

Ville : 12360 Camarès

Département : Aveyron

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 7 Tarif de base plein tarif Tarif normal

Camarès

Cinéma Animus Femina

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Tarif normal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Projection dans le cadre de Forêt en Fête en présence d’Eliane Delatour, réalisatrice.
Ours, loups, bouquetins, bisons…sous un soleil d’hiver. Un rêve ancien reprend souffle avec 4 femmes qui tentent de réparer les liens rompus entre humains, animaux et territoires.

Téléchargez le Programme complet 7  .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13  cinemaletemple.camares@orange.fr

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English :

Screening as part of Forêt en Fête in the presence of director Eliane Delatour.

L’événement Cinéma Animus Femina Camarès a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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