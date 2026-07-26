Cinéma Arudy L’étrangère Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy L’étrangère

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

1h41 Drame de Gaya Jiji, avec Zar Amir, Alexis Manenti, Amr Waked, Megan Northam, Grégoire Monsaingeon.

Selma fuit la Syrie en laissant derrière elle un fils de 6 ans et un mari disparu dans les geôles du régime. Arrivée à Bordeaux après un périple dangereux, elle enchaîne les heures de travail au noir, alors qu’un nouveau combat commence pour obtenir le droit d’asile et faire venir son fi ls Rami. Selma fait bientôt la connaissance d’un avocat, Jérôme. Leur histoire d’amour va tout remettre en question… .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy L’étrangère

L’événement Cinéma Arudy L’étrangère Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées