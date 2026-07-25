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Cinéma Arudy L’Odyssée Cinéma Saint Michel Arudy

samedi 15 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy

Cinéma Arudy L’Odyssée Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 Rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy L’Odyssée

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

2h52 Interdit moins de 12 ans. Action de Christopher Nolan, avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya.
L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire.   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy L’Odyssée

L’événement Cinéma Arudy L’Odyssée Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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