Cinéma Arudy Louise Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

1h 48min | Drame

De Nicolas Keitel | Par Nicolas Keitel

Avec Diane Rouxel, Cécile de France, Salomé Dewaels

Suite à un incident, la jeune Marion décide de fuguer du domicile familial. Elle démarre alors une nouvelle vie sous une autre identité Louise. Quinze ans plus tard, Louise retrouve la trace de sa sœur et de sa mère. Petit à petit, elle réapprend à les connaître sans leur dévoiler son identité. Alors qu’elle renoue avec son passé, un dilemme s’impose à elle rester Louise ou redevenir Marion…

Séance précédée d’un court-métrage .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

