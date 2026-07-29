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Cinéma Arudy Mon premier ciné avec les trois Bricochons Cinéma Saint Michel Arudy

samedi 8 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy

Cinéma Arudy Mon premier ciné avec les trois Bricochons Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Mon premier ciné avec les trois Bricochons

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

0h53 Animation de Romain Villemaine. A partir de 3 ans.
Découvrez pour la première fois Les Trois Bricochons au cinéma avec des épisodes inédits pleins d’humour et de
constructions ! Au programme Charlie, Cesar et Cornelia donnent des cours de bricolage aux Lapinous… et même à Wilf ! Mais aussi l’invention d’un super gadget et des jeux grandeur nature, absolument géants sur grand écran.   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Mon premier ciné avec les trois Bricochons

L’événement Cinéma Arudy Mon premier ciné avec les trois Bricochons Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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