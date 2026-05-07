Cinéma Arudy Sorda VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Sorda VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 21:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

1h 40min | Drame. VOSTFR

Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux malgré leur différence. Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ?

Film sélectionné le mois dernier comme film surprise

Séance précédée d’un court-métrage .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Sorda VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Sorda VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées