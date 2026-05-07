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Cinéma Arudy Sorda VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Sorda VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Sorda VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy mardi 2 juin 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Sorda VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 21:00:00
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

1h 40min | Drame. VOSTFR

Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux malgré leur différence. Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ?

Film sélectionné le mois dernier comme film surprise
Séance précédée d’un court-métrage   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Sorda VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Sorda VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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