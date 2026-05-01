Cinéma Arudy Super Mario Galaxy Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Super Mario Galaxy Cinéma Saint Michel Arudy samedi 16 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Super Mario Galaxy
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
1h 39min Action, Animation, Aventure, Famille, Fantastique.
Après Super Mario bros , l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo et forts du succès remporté dans le monde entier avec plus d’un milliard de dollars de recettes, Illumination et Nintendo se retrouvent une nouvelle fois, afin de nous offrir un tout nouveau chapitre, cette fois à dimension cosmique, mais tout aussi bourré d’action Super Mario Galaxy. À peine installés au Royaume Champignon, un mystérieux appel à l’aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d’ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leur nouvelle constellation d’amis, très loin de chez eux, à travers un périple intergalactique, à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Super Mario Galaxy
L’événement Cinéma Arudy Super Mario Galaxy Arudy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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