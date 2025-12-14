Cinéma Arudy Zootopie 2 Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Zootopie 2

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

2025-12-24

1h 48min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Byron Howard, Jared Bush | Par Jared Bush

Avec Marie-Eugénie Maréchal, Ginnifer Goodwin, Alexis Victor

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale… .

