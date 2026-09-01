Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Cinéma avant-première Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Cinéma avant-première Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? soirée avec les

humoristes du film, retransmise en direct au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : Cinéma avant-première Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?

L’événement Cinéma avant-première Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme