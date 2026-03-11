Cinéma Ce qu’il reste de nous Saint-Affrique
Cinéma Ce qu’il reste de nous Saint-Affrique mercredi 29 avril 2026.
Saint-Affrique
Cinéma Ce qu’il reste de nous
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-03 2026-05-04
De 1948 à nos jours, trois générations d’une famille palestinienne portent les espoirs et les blessures d’un peuple.
Une fresque où Histoire et intime se rencontrent.
11 mars 2026 en salle | 2h 25min | Drame
De Cherien Dabis ParCherien Dabis
Avec Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri
Titre original Allly baqi mink .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
From 1948 to the present day, three generations of a Palestinian family bear the hopes and wounds of a people.
L’événement Cinéma Ce qu’il reste de nous Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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