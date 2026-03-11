Saint-Affrique

Cinéma Ce qu’il reste de nous

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-03 2026-05-04

De 1948 à nos jours, trois générations d’une famille palestinienne portent les espoirs et les blessures d’un peuple.

Une fresque où Histoire et intime se rencontrent.

11 mars 2026 en salle | 2h 25min | Drame

De Cherien Dabis ParCherien Dabis

Avec Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri

Titre original Allly baqi mink .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

From 1948 to the present day, three generations of a Palestinian family bear the hopes and wounds of a people.

L’événement Cinéma Ce qu’il reste de nous Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)