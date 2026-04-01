Saint-Affrique

Cinéma La Corde au Cou

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29 2026-04-30 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-04 2026-05-05

Ceci est l’histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d’un emprunt. A Indianapolis, le 8 février 1977, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation.

Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d’otage va durer 63 heures, sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L’Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel, ou simplement une victime qui réclame justice ?

15 avril 2026 en salle | 1h 45min | Thriller

De Gus Van SantPar Avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo

Titre original Dead Man’s Wire .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

This is the true story of Tony Kiritsis, a man ruined by a loan. In Indianapolis, on February 8, 1977, he kidnaps the son of the broker responsible for his situation.

L’événement Cinéma La Corde au Cou Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)