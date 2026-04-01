Saint-Affrique

Cinéma Walter Lapin

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Walter est le chanceux papa d’une joyeuse bande de petits lapins. Un jour, après un gros choc, il perd la mémoire… et se met à croire qu’il est un véritable super-héros !

Ça tombe bien sa voisine, une hérissonne intrépide, cherche justement un partenaire pour explorer le monde. Les voilà embarqués dans une incroyable aventure. Mais la bande de petits lapins n’a pas dit son dernier mot pas question de laisser leur super-papa. Ils vont tout faire pour lui rappeler que, finalement, le plus cool des super-pouvoirs… c’est la famille !

25 mars 2026 en salle | 1h 25min | Animation, Famille

De Caroline Origer Par Avec José Garcia, Matthew Goode, Kila Lord Cassidy

Titre original Spiked .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Walter is the lucky father of a merry band of little rabbits. One day, after a big shock, he loses his memory? and starts believing he’s a real superhero!

L’événement Cinéma Walter Lapin Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)