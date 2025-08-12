Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Projet dernière chance Mur-de-Barrez

Cinéma Projet dernière chance Mur-de-Barrez mercredi 10 juin 2026.

Adresse : 1, rue de la Parro

Ville : 12600 Mur-de-Barrez

Département : Aveyron

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : 30 Tarif enfant abonnement (10 séances)

Mur-de-Barrez

Cinéma L’être aimé en VO

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR
30
Tarif enfant
abonnement (10 séances)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Drame de Rodrigo Sorogoyen avec Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo. Durée 2h15min
Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2026.
Réalisateur mondialement célèbre, Esteban Martínez revient en Espagne pour tourner son nouveau film. Il en offre le rôle principal à une jeune actrice inconnue, sa fille, qu’il n’a pas vue depuis treize ans. La jeune femme accepte cette formidable opportunité, mais sait qu’à l’occasion de ce tournage, elle va se confronter à un homme qu’elle n’a jamais pu considérer comme un père. Le poids du passé menace de rouvrir leurs blessures. 30  .

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Drama by Rodrigo Sorogoyen with Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo. Running time: 2h15min

L’événement Cinéma L’être aimé en VO Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Mur-de-Barrez (Aveyron)