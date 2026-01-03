Cinéma Avatar 3 de feu et de cendres en 3D Mur-de-Barrez

Cinéma Avatar 3 de feu et de cendres en 3D

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif enfant

abonnement (10 séances)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Action, aventure, science-fiction de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver. Durée 3h17min

Tout public avec avertissement

Le troisième volet de la saga Avatar .

Avec AVATAR DE FEU ET DE CENDRES, James Cameron embarque les spectateurs pour un nouveau voyage immersif sur Pandora en compagnie du Marine devenu Na’vi Jake Sully, de la guerrière Na’vi Neytiri et de toute la famille Sully. 30 .

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Action, adventure, sci-fi from James Cameron with Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver. Running time: 3h17min

