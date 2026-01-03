Cinéma L’âme idéale Mur-de-Barrez

Cinéma L’âme idéale

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Abonnement 10 séances

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-19

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

Comédie fantastique et romantique de Alice Vial avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas. Durée 1h38min

Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait… 50 .

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

English :

Fantasy and romantic comedy by Alice Vial with Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas. Running time: 1h38min

