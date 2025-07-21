Cinéma Ceux qui comptent Mur-de-Barrez

Mur-de-Barrez

Cinéma Sauvons les meubles

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif enfant

abonnement (10 séances)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-01

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Drame de Catherine Cosme avec Vimala Pons, Yoann Zimmer, Guilaine Londez. Durée 1h26min

Lucile est une photographe reconnue et indépendante. Lorsque sa mère tombe malade, elle accourt dans la maison de son enfance et y retrouve son frère Paul. Là, ils découvrent que leur mère, autrefois pétillante et entrepreneuse, leur cache des choses… Lucile et Paul comprennent alors qu’ils n’ont plus que quelques jours pour sauver bien plus que les meubles… 30 .

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

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English :

Drama by Catherine Cosme with Vimala Pons, Yoann Zimmer, Guilaine Londez. Running time: 1h26min

L’événement Cinéma Sauvons les meubles Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)