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Cinéma Ceux qui comptent Mur-de-Barrez

Cinéma Ceux qui comptent Mur-de-Barrez lundi 1 juin 2026.

Adresse : 1, rue de la Parro

Ville : 12600 Mur-de-Barrez

Département : Aveyron

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Tarif : 30 Tarif enfant abonnement (10 séances)

Mur-de-Barrez

Cinéma Sauvons les meubles

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR
30
Tarif enfant
abonnement (10 séances)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-01
fin : 2026-06-01

Date(s) :
2026-06-01

Drame de Catherine Cosme avec Vimala Pons, Yoann Zimmer, Guilaine Londez. Durée 1h26min
Lucile est une photographe reconnue et indépendante. Lorsque sa mère tombe malade, elle accourt dans la maison de son enfance et y retrouve son frère Paul. Là, ils découvrent que leur mère, autrefois pétillante et entrepreneuse, leur cache des choses… Lucile et Paul comprennent alors qu’ils n’ont plus que quelques jours pour sauver bien plus que les meubles… 30  .

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie  

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English :

Drama by Catherine Cosme with Vimala Pons, Yoann Zimmer, Guilaine Londez. Running time: 1h26min

L’événement Cinéma Sauvons les meubles Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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