Cinéma La petite cuisine de Medhi Mur-de-Barrez mercredi 28 janvier 2026.
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2026-01-28
Comédie de Amine Adjina avec Younès Boucif, Clara Bretheau, Hiam Abbass. Durée 1h44min
Mehdi est sur un fil. Il joue le rôle du fils algérien parfait devant sa mère Fatima, tout en lui cachant sa relation avec Léa ainsi que sa passion pour la gastronomie française. Il est chef dans un bistrot qu'il s'apprête à racheter avec Léa. Mais celle-ci n'en peut plus de ses cachoteries et exige de rencontrer Fatima. Au pied du mur, Mehdi va trouver la pire des solutions.
1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
English :
Comedy by Amine Adjina with Younès Boucif, Clara Bretheau, Hiam Abbass. Running time: 1h44min
