Mur-de-Barrez

Soirée jeux de société

100 rue de l’église Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

(Re)découvrez la ludothèque de la médiathèque! temps convivial autour de jeux variés.

A partir de 14 ans. Entrée libre .

100 rue de l’église Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 18 99 mediatheque.carladez@ccacv.fr

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English :

(Re)discover the mediatheque’s games library! A friendly time with a variety of games.

L’événement Soirée jeux de société Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)