Soirée jeux de société Mur-de-Barrez
Soirée jeux de société Mur-de-Barrez vendredi 29 mai 2026.
Mur-de-Barrez
Soirée jeux de société
100 rue de l’église Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
(Re)découvrez la ludothèque de la médiathèque! temps convivial autour de jeux variés.
A partir de 14 ans. Entrée libre .
100 rue de l’église Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 18 99 mediatheque.carladez@ccacv.fr
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English :
(Re)discover the mediatheque’s games library! A friendly time with a variety of games.
L’événement Soirée jeux de société Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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