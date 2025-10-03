Cinéma « Adieu Jean-Pat » Mur-de-Barrez
Cinéma « Adieu Jean-Pat » Mur-de-Barrez vendredi 3 octobre 2025.
Cinéma « Adieu Jean-Pat »
1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
30
Tarif enfant
abonnement (10 séances)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Comédie de Cecilia Rouaud avec Hakim Jemili, Fanny Sidney, Constance Labbé. Durée 1h34min
A 35 ans, Etienne n’a toujours pas pardonné à son copain Jean-Pat, qui lui a mené la vie dure pendant toute son enfance. Quand il apprend le décès de ce dernier, on ne peut pas dire qu’Etienne soit vraiment dévasté… Pourtant, il va se retrouver malgré lui à organiser l’enterrement de son pire ennemi. Une chose est sûre Jean-Pat n’a pas fini de lui pourrir la vie. 30 .
1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
English :
Comedy by Cecilia Rouaud with Hakim Jemili, Fanny Sidney, Constance Labbé. Running time: 1h34min
German :
Komödie von Cecilia Rouaud mit Hakim Jemili, Fanny Sidney, Constance Labbé. Dauer: 1h34min
Italiano :
Commedia di Cecilia Rouaud con Hakim Jemili, Fanny Sidney, Constance Labbé. Durata: 1h34min
Espanol :
Comedia de Cecilia Rouaud protagonizada por Hakim Jemili, Fanny Sidney, Constance Labbé. Duración: 1h34min
L’événement Cinéma « Adieu Jean-Pat » Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)