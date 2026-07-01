Informations pratiques

Mur-de-Barrez

Murder Party à la médiathèque du Carladez

Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Murder Parties , des jeux de rôle façon Cluedo géant pour résoudre un meurtre… !

→ Animation destinée aux 10 à 18 ans

Sur réservation au 07 56 41 47 74

.

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

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English :

Murder Parties, giant Cluedo-style role-playing games where you solve a murder…!

? Activity for ages 10–18

Reservations required at 07 56 41 47 74

L’événement Murder Party à la médiathèque du Carladez Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)