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Murder Party à la médiathèque du Carladez Mur-de-Barrez

vendredi 24 juillet 2026 · Mur-de-Barrez

Murder Party à la médiathèque du Carladez Mur-de-Barrez

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Ville
12600 Mur-de-Barrez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Mur-de-Barrez

Murder Party à la médiathèque du Carladez

Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Murder Parties , des jeux de rôle façon Cluedo géant pour résoudre un meurtre… !
→ Animation destinée aux 10 à 18 ans
Sur réservation au 07 56 41 47 74
  .

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie  

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English :

Murder Parties, giant Cluedo-style role-playing games where you solve a murder…!
? Activity for ages 10–18
Reservations required at 07 56 41 47 74

L’événement Murder Party à la médiathèque du Carladez Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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