Murder Party à la médiathèque du Carladez Mur-de-Barrez
vendredi 24 juillet 2026 · Mur-de-Barrez
Informations pratiques
Mur-de-Barrez
Murder Party à la médiathèque du Carladez
Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Murder Parties , des jeux de rôle façon Cluedo géant pour résoudre un meurtre… !
→ Animation destinée aux 10 à 18 ans
Sur réservation au 07 56 41 47 74
.
Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
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English :
Murder Parties, giant Cluedo-style role-playing games where you solve a murder…!
? Activity for ages 10–18
Reservations required at 07 56 41 47 74
L’événement Murder Party à la médiathèque du Carladez Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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